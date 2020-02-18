نجم الإسماعيلي يوقع على عقود مبدئية مع النادي الأهلي المصري

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب التحرك من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خاصة في خط الدفاع على أن تنضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب من رينيه فايلر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء، خاصة بعد تقدم سن أحمد فتحي وعدم ثبات مستوى محمد هاني وكثرة الإصابات الطويلة لمدافعي الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي كثف مفاوضاته مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية من أجل ضمه لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل، خاصة أن فايلر طلب التعاقد معه بعد أن تابع مستواه منذ بداية الموسم الحالي، وأكد أنه إضافة قوية خاصة أنه لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مركز في خط الدفاع سواء كقلب دفاع أو مساك“.

وأَضاف المصدر: ”عقد مسؤولو الأهلي جلسة مع اللاعب وتم الحصول على توقيعه على عقود مبدئية، وسيتم تقديم عرض رسمي للإسماعيلي للتعاقد مع المحمدي خلال الفترة المقبلة، وجاء تحرك الأهلي السريع للحصول على توقيع اللاعب، لقطع الطريق على الزمالك الذي جس نبض اللاعب للانضمام لصفوف القلعة البيضاء“.

وأردف: ”أحمد حجازي سيكون الصفقة الثانية في خط دفاع الأهلي خلال الموسم المقبل، وسيتدخل في إنهاء الصفقة تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، الذي يحاول في الوقت الحالي إقناع اللاعب بإنهاء مشواره الاحترافي والعودة لصفوف القلعة الحمراء، مع وعد بتعويضه ماليا بطريقة لائقة“.

وكان باهر المحمدي قد دخل في أزمة مع إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة بسبب سفره إلى ألمانيا دون الحصول على إذن، من أجل الخضوع لكشف طبي بسبب المعاناة من ألم متكرر في منطقة الحوض.

ومن جانب آخر، تحفّظ خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على الدفع برمضان صبحي الجناح الهجومي للفريق بشكل أساسي في لقاء الزمالك المقبل في بطولة السوبر المصري يوم الخميس المقبل بالإمارات.

وأكد طبيب الأهلي للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر أن اللاعب يحتاج للمشاركة بشكل تدريجي في المباريات خلال الفترة المقبلة حتى لا يتعرض لانتكاسة وتتجدد الإصابة مرة أخرى، خاصة أنه كان قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية في بداية الشهر الجاري لكنه شعر بثقل في العضلة الخلفية ما تسبب في غيابه عن مباريات الهلال السوداني وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

وتفكر إدارة الأهلي في التساهل بقضية تأجيل لقاء الزمالك المؤجل من الأسبوع الرابع في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2019/2020 ، المقررة إقامته يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وجاء ذلك بعد أن طلب فايلر أن يتم تأجيل اللقاء خاصة أن الفريق سيخوض لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 20، وهناك لقاء مهم يوم 29 أمام صن داونز في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لذا سيكون هناك إرهاق شديد وضغط عصبي إذا خاض الفريق لقاء القمة في الدوري يوم 24، ما يعرض لاعبي الفريق لإصابات عضلية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أكثر من مرة رغبته في تأجيل لقاء القمة في بطولة الدوري، خاصة أنه واجه الترجي في السوبر الأفريقي، ثم الأهلي في السوبر، ويواجه الترجي يوم 28 في دوري الأبطال.