النادي الأهلي يرفض تغيير موعد مباراة الزمالك وثنائي الأحمر ينقلب على فايلر

تمسك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، بإقامة مباراة القمة، أمام الزمالك يوم 24 فبراير الحالي، والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري موسم 2019/2020.

جاء ذلك رغم كل المحاولات التي يجريها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في الوقت الحالي لإجبار اتحاد الكرة على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى؛ بسبب الخوف من تعرض لاعبي فريقه لإصابات عضلية نتيجة الإرهاق قبل خوض لقائي الترجي الرياضي التونسي، في دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، يومي 28 فبراير و6 مارس في القاهرة وتونس على التوالي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”مجلس إدارة الأهلي أبلغ اتحاد الكرة تمسكه بإقامة لقاء الزمالك، في الأسبوع الرابع ببطولة الدوري، يوم الإثنين المقبل، خاصة أن اللقاء تم تأجيله أكثر من مرة ولا يوجد أي داعٍ لتأجيله لمرة ثالثة، خاصة بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على إقامته يوم 24 فبراير الحالي.

وأضاف المصدر: ”الأهلي يتابع عن كثب تحركات مرتضى منصور التي يجريها حاليا من أجل تأجيل اللقاء، ففي حالة استجابة الاتحاد لضغوطه وتأجيل اللقاء، سيقوم مجلس إدارة الأهلي بتقديم اعتراض رسمي على هذا القرار وسيرسل شكوى رسمية للفيفا ضد اتحاد الكرة؛ بسبب الانحياز للزمالك وهدم مبادئ تكافؤ الفرص بين الأندية في بطولة الدوري العام“.

وأردف: ”إدارة الأهلي تخشى من نجاح مرتضى منصور في تأجيل لقاء القمة؛ ما يثير غضب الجماهير الحمراء التي تتهم الإدارة بالتفريط في حقوق النادي، والضعف في اتخاذ موقف قوي ضد اتحاد الكرة ورئيس الزمالك، كما أن الجماهير غاضبة من خسارة الفريق بطولة السوبر أمام القلعة البيضاء، وترغب في إقامة لقاء القمة في موعده من أجل تحقيق الفوز ورد الاعتبار“.

ومن جانب آخر، بدأت بوادر أزمة كبيرة بين رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وكبار لاعبي الفريق لعدم مشاركتهم في لقاء السوبر أمام الزمالك، والذي أقيم في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، يوم الخميس الماضي، وانتهى بخسارة الفريق بركلات الترجيح، بنتيجة 3/4.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي والقائد الثاني للفريق بعد حسام عاشور، أبدى غضبه الشديد من قرار فايلر باستبعاده من قائمة لقاء السوبر، وافتعل أزمة قبل انطلاق اللقاء؛ ما أجبر الجهاز الفني على استبعاد مروان محسن وضمه للقائمة قبل لحظات من انطلاق اللقاء، كما اعترض اللاعب على عدم مشاركته وأكد أنه الأحق بالمشاركة؛ لأن هذه المباريات تحتاج اللاعب صاحب الخبرة“.

وأَضاف: ”وليد سليمان لاعب وسط الأهلي هو الآخر يشعر بالغضب من فايلر، خاصة أنه لا يمنحه فرصة حقيقية مع الفريق في المباريات الأخيرة، ويشارك كبديل في معظم المباريات، رغم أنه قادر على المشاركة في المباريات بشكل أساسي وتقديم مستوى فني أفضل ممن يشارك في مركز الجناح الهجومي، خاصة مع غياب رمضان صبحي للإصابة وتراجع مستوى حسين الشحات بشدة وظهور جيرالدو وأحمد الشيخ بمستوى متواضع“.

وأردف المصدر: ”حسام عاشور قائد الفريق طلب احترام تاريخه مع النادي ومنحه فرصة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات على المستوى المحلي والأفريقي“.