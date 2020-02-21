موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: نجم الأبيض يطلب تعديل عقده.. وفايلر يطلب معاقبة كهربا

ما زالت توابع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مستمرة بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 أمس الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة 21 فبراير 2020:

استقبال حافل للزمالك.. ومكافآت ضخمة للاعبين

استقبلت الآلاف من جماهير نادي الزمالك بعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة بعد الوصول من الإمارات، مساء اليوم الجمعة، وسط احتفالات ضخمة بالشماريخ والألعاب النارية

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مكافآت ضخمة للاعبي الفريق تبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

محمود علاء يطلب تعديل عقده

طلب محمود علاء مدافع الزمالك تعديل عقده خلال الأيام المقبلة وفقًا لما وعده به مرتضى منصور رئيس النادي.

وعقد محمود علاء جلسة في الإمارات قبل العودة إلى مصر مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك طلب خلالها تنفيذ وعود زيادة راتبه السنوي بما يتوافق مع حجم الإنجازات التي تحققت مع الفريق الأبيض خاصة أنه رفض عروضًا من الدوريات الخليجية للرحيل.

فايلر يطلب معاقبة كهربا

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي معاقبة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق بعد طرده في لقاء كأس السوبر المصري.

وانتقد فايلر طرد لاعبه كهربا وطالب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة مالية ضد اللاعب كيلا تتكرر هذه الأخطاء مجددًا.

ووجه حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق رسالة لجماهير الأهلي عبر موقع ”إنستغرام“ بعد خسارة مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكتب عاشور:“جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم، وهو درع الأمان، ولن نقبل الإساءة أبدًا في حقه أو في حق الأهلي.. ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي“.

وفتح النادي الأهلي باب حجز التذاكر لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تبدأ أسعار التذاكر مقابل 75 جنيهًا.

أحداث السوبر على مائدة لجنة الانضباط

أحال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك للجنة الانضباط باتحاد الكرة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وقرر الجنايني فتح التحقيق في كل الأحداث التي أعقبت لقاء الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بالإمارات من أجل اتخاذ القرارات الصارمة بما يتناسب مع حجم الأحداث التي وقعت بعد اللقاء.

مدرب الإسماعيلي يعتذر للجماهير بعد صدمة الكأس

اعتذر الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني للإسماعيلي للجماهير بعد الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس مصر على يد بيراميدز مؤكدًا أن فريقه لم يحالفه التوفيق لتسجيل الأهداف رغم أن الفريق سنحت له فرص تهديفية.

وأعرب المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لبيراميدز عن سعادته لتحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم غياب عدد كبير من نجومه خاصة الخماسي الغائب للإيقاف: عمر جابر، وعلي جبر، وإسلام عيسى، وأحمد أيمن منصور، ورجب بكار.

المصري يفاوض عبد الملك

دخل النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات مع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق من أجل شغل منصب مدير الكرة مع المدير الفني الجديد طارق العشري.

ويحظى عبد الملك بمنافسة قوية مع عبد الظاهر السقا نجم المنتخب المصري الأسبق لتولي منصب مدير الكرة بالنادي المصري.

وأعلن نادي وادي دجلة تعيين المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمواطنه تاكيس جونيس الذي أقيل بسبب سوء النتائج.