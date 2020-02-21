الاتحاد المصري يُحيل أحداث السوبر للجنة الانضباط والأخلاق

أحال الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحداث التي شهدتها مباراة كأس السوبر المحلية التي أقيمت في أبوظبي، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

وتصدى الحارس محمد أبوجبل لركلتين؛ ليقود الزمالك للفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح 4/3 والتتويج بكأس السوبر المصرية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الخميس.

وحقق الزمالك لقبه الثاني خلال أسبوع، بعد فوزه بكأس السوبر الأفريقية على حساب الترجي التونسي في قطر يوم الجمعة الماضي.

وتُوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية للمرة الرابعة، وحرم الأهلي من تعزيز رقمه القياسي بعد أن رفع الكأس 11 مرة.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“: ”الأحداث التي شهدها العرس الرياضي بعد انتهاء المباراة والتصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة“.

وأضاف ”ستتم مواجهة هذه التصريحات والأحداث المسيئة بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد“.

السوبر يذهب للسوبر.. نحن الأبطال من جديد ????

الزمالك يتوج بالسوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٣ بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.⚽️ pic.twitter.com/JZefktBhCe — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020

واحتفل عبدالله جمعة صاحب ركلة الفوز للزمالك بشكل مسيء أمام جماهير الأهلي؛ ما استفزها لترد عليه بإلقاء المقذوفات على أرضية الملعب، بينما خلع محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الزمالك قميصه وأشار بإشارات بذيئة لجماهير الأهلي عقب التتويج.

وأشهر الحكم النرويجي البطاقة الحمراء لمحمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الأهلي عقب انتهاء المباراة فضلا عن اشتباك لاعبي الفريقين فيما بينهم عقب صفارة النهاية، إضافة إلى تصريحات متبادلة بين لاعبي الفريقين أساءت للمباراة التي أقيمت خارج مصر.

ووجه الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري.

وأكد الاتحاد المصري، أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه المباراة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا، ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الراعية للكرة المصرية.