سبب طرد كهربا وهجوم حسام غالي عليه.. وشيكابالا يستفز جماهير النادي الأهلي (فيديو)‎

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري للطرد، عقب نهاية لقاء فريقه أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات مساء اليوم.

وطُرد كهربا بسبب اشتباكه مع عبدالله جمعة لاعب الأبيض، فور تسديد الأخير ركلة الجزاء التي تسببت في حسم لقب السوبر المحلي للقلعة البيضاء.

وقال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي للقاء السوبر: ”كهربا سيغيب عن لقاء الفريق المقبل أمام الزمالك في بطولة الدوري العام يوم 24 فبراير الجاري بسبب الطرد، عقب نهاية لقاء السوبر“.

وأضاف فايلر: ”أنا محبط وحزين للخسارة من الزمالك بركلات الترجيح في لقاء السوبر، لكنها كرة القدم، سيطرنا على اللقاء منذ البداية لكن لم نترجم هذا الأمر لأهداف، الفريق يعاني في الجانب الهجومي من أزمة كبيرة وهي إهدار الفرص السهلة“.

وتابع: ”الأنجولي جيرالدو ظهر بشكل جيد في لقاء اليوم لذا تأخرت في تغييره، ولو كنا فزنا بلقب السوبر لتحول النقد الموجه لي بسبب مشاركة اللاعب إلى إشادة، أرفض تأجيل لقاء الزمالك القادم في الدوري وأتمنى إقامة اللقاء في موعده“.

من جانبه، عبر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الترجيح والفوز بكأس السوبر المصري، بعد أقل من أسبوع على تحقيق السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: ”حققنا الهدف من اللقاء وحصدنا لقبا جديدا، لم نكن الأفضل في الشوط الأول للقاء، وأجبرنا على الدفاع لأن الأهلي كان يمتلك الأفضلية في الهجوم، لكن في الشوط الثاني تغير الأمر وسيطرنا ولاحت للفريق فرص“.

وتابع: ”أتمنى تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري من أجل الحصول على راحة مناسبة قبل لقاء الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وأعارض رغبة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في خوض اللقاء، لأنه سيتسبب في إرهاق لاعبي الفريقين بشدة“.

من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعادته الشديدة بنجاح الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء بالتتويج بلقب السوبر على حساب الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء: ”الزمالك بطل العرب بعد الفوز على النجم الساحلي، وبطل أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي، وبطل مصر بعد الفوز على الأهلي في بطولة السوبر المصري“.

وأَضاف: ”أتمنى أن يتعلم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي الدرس جيدًا، وأن يتواضع عندما يتحدث عن الزمالك، نحن نتحدث بتواضع بعد الانتصار، كهربا خسر السوبر مع الزمالك ثم مع الأهلي ليعلم أنه لاعب نحس، وأنا أسأله كم مرة سقطت على وجهك في لقاء السوبر اليوم؟“.

وتابع مرتضى: ”عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مرعوب من الأهلي، ولا أعلم لماذا قبل رأس وليد سليمان، الذي يرتدي خاتم سليمان الذي يحتوي على سحر وشعوذة، ولماذا لم يقبل رأس أحمد مرتضى وشقيقه أمير، لن أخوض لقاء الأهلي المقبل في بطولة الدوري، ولو أصر اتحاد الكرة سيخوض اللقاء مركز شباب بشالوش“.

في نفس السياق، شن حسام غالي كابتن الفريق الأول لكرة القدم الأسبق في النادي الأهلي المصري والمحلل بقنوات أبوظبي الرياضية، هجوما حادًا على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط القلعة الحمراء، بعد خسارة الأحمر لكأس السوبر المصري أمام الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد في الإمارات بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

وقال غالي: ”محمود كهربا شارك في لقاء الزمالك وهو فاقد للتركيز، دخل المباراة وكل تركيزه في استفزاز لاعبي الزمالك والجماهير البيضاء، وعليه أن يعلم أنه لن يحصل على حب جماهير الأهلي بمثل هذه الأمور البعيدة كل البعد عن الاحترافية“.

وكان محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي قد دخل في مشادة عنيفة مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، فور نزوله إلى أرض الملعب، حيث قام بضربه على وجهه ما تسبب في اندلاع اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

من جانب آخر، دخل محمود عبدالمنعم شيكابالا لاعب وسط الزمالك في مشادة عنيفة مع جماهير الأهلي، عقب انتهاء اللقاء بفوز فريقه بكأس السوبر المصري، حيث توجه بصحبة عبدالله جمعة نحو مدرجات جماهير الأهلي، وقام بحركات استفزازية، وردت الجماهير بشتائم خارجه للثنائي، وقام شيكابالا بالرد بحركات خادشة وكررها أكثر من مرة.