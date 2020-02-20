عماد متعب ينفعل على تصرفات عبدالله جمعة: ”اعرف مين النادي الأهلي“ (شاهد)

انفعل عماد متعب، نجم النادي الأهلي المصري السابق، في الاستوديو التحليلي عقب مباراة كأس السوبر المصري، التي انتهت لصالح الزمالك على حساب الأهلي 3-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهاجم عماد متعب نجم الزمالك عبدالله جمعة، الذي أحرز ركلة الترجيح الحاسمة للفريق الأبيض في شباك حارس الأهلي محمد الشناوي، ليتوّج الزمالك بالبطولة.

وذهب عبدالله جمعة بعد تسجيل ركلة الترجيح القاتلة إلى جمهور الأهلي، ما أثار لاعبي الفريق الأحمر، ليشتعل الموقف على أرض الملعب.

وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي على قناة ”أون سبورت“: ”من حق عبدالله جمعة أن يفرح مع جماهير الزمالك بالسوبر، ولكن ليس من حقه أن يذهب لاستفزاز جماهير الأهلي“.

وأضاف متعب بقوله: ”عبدالله جمعة فعلها من قبل وأساء لجماهير النادي الأهلي، وما فعله بعد الفوز بالسوبر غير مقبول على الإطلاق بحق جمهور أكبر أندية مصر“.

وظهر الغضب الشديد على كلمات متعب، الذي قال للاعب الزمالك: ”لازم تعرف يا عبدالله مين هو النادي الأهلي، وقيمة النادي الأهلي وبطولاته، مش كل مرة تروح تستفز جماهير الأهلي بالطريقة دي، قبل ما تعمل كده لازم تعرف قيمة الأهلي وجماهيره“.

وحاول سيف زاهر مذيع الاستوديو التحليلي تهدئة عماد متعب، الذي كان في قمة انفعاله على ما وصفه بسلوك عبدالله جمعة الاستفزازي في الاحتفال أمام جماهير الأهلي.