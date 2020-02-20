مباراة السوبر المصري.. كيف يدور صراع فايلر وكارتيرون في مباراة الأهلي والزمالك؟

يدور صراع تكتيكي مثير بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري قبل موقعة القطبين التي يستضيفها ستاد ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويبقى صراع فايلر وكارتيرون حافلا بالمشاهد التكتيكية المثيرة التي تحسم صراع القطبين في مباراة السوبر المصري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صراع فايلر وكارتيرون في موقعة السوبر المصري:

مواعيد مباراة الزمالك والأهلي على كأس السوبر المصري في عدة عواصم حول العالم. ????⚽️#السوبر_يا_زمالك pic.twitter.com/JWfRwnvHcM — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020

القوة الهجومية الضاربة

يعتمد الأهلي على القوة الهجومية الضاربة، خاصة أنه يملك أقوى هجوم ببطولة الدوري المصري بتسجيل 43 هدفا في 15 مباراة، وهو الأمر الذي يؤكد مدى قوة الهجوم الأحمر.

ويغيب عن الأهلي في خط الهجوم نجمه الأبرز رمضان صبحي صانع الألعاب الموهوب، ولكن فايلر يعتمد على مثلث هجومي وخلفه صانع الألعاب الموهوب محمد مجدي قفشة الذي صنع 8 أهداف في الموسم الحالي ويعد أكثر من صنع أهدافا لزملائه.

ويعتمد الأهلي على مثلث هجومي يقوده النيجيري جونيور أجاي الذي سجل 7 أهداف، ويمينه حسين الشحات ويساره الأنغولي جيرالدو، وربما يعتمد فايلر على إشراك رأس حربة صريح وهو السنغالي أليو بادجي أو مروان محسن ويعود أجاي لمركز الجناح الأيسر.

ويملك الزمالك أيضا قوة هجومية ضاربة بوجود القناص مصطفى محمد الذي سجل 8 أهداف بجانب المغربي أشرف بن شرقي الذي سجل أيضا 8 أهداف بخلاف الجناح الأيمن أحمد سيد زيزو أو المغربي محمد أوناجم مع صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما الذي صنع 8 أهداف أيضا لزملائه.

وقال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون بين هجوم قوي في كل الفريقين، موضحا أن الأهلي يلعب كرة سريعة مع فايلر ويعتمد على الضغط العالي في خط الهجوم.

وأوضح أن الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون يلجأ لأكثر من حل سواء الكرات العرضية، مع إجادة مصطفى محمد لضربات الرأس بجانب المهاجم المغربي أشرف بن شرقي الذي يجيد الاختراق والحلول الفردية.

صراع الوسط

يعتمد الفريقان أيضا على قوة خط الوسط مع قدرات الثلاثي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما في صفوف الزمالك، كما يراهن الأهلي على المثلث الذي يضم المالي أليو ديانغ وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

ويعتمد الأهلي على عنصر الضغط واستخلاص الكرة سريعا وبناء الهجمات بالتمريرات السريعة بين المثلث ديانغ والسولية وقفشة، مع أدوار الزمالك في خط الوسط مع طارق حامد وساسي مع أوباما.

وأكد عادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق في تصريحات تلفزيونية، أن ساسي لاعب يصنع الفارق في صفوف الزمالك، ولديه قدرات هجومية مميزة، ولكنه يكون على حساب الجانب الدفاعي الذي يحاول تعويضه اللاعب طارق حامد.

1⃣1⃣ فوزاً للأهلي من ١٣ بطولة سوبر

6⃣ لقاءات جمعت بين الفريقين

5⃣ انتصارات لفريقنا ???? #الأهلي والزمالك في السوبر المصري ⬅ تاريخ المواجهات ???? ???? تفوق أهلاوي قبل مباراة الغد ???????? ???? #يلا_يا_أهلي ???? #السوبر_يا_أهلي pic.twitter.com/MfA7DYLl3l — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 19, 2020

مفاجأة فايلر وكارتيرون

يراهن فايلر على إمكانية مفاجأة الزمالك بورقة رابحة وتحديدا السنغالي أليو بادجي الذي انضم في شهر يناير الماضي، وشارك في لقاء بيراميدز بالدوري.

ولم يشارك بادجي في لقاءي الطلائع والمصري البورسعيدي بالدوري، وهو ما يمثل ورقة هجومية مميزة ستمثل عنصر المفاجأة بالنسبة للهجوم الأحمر.

وربما تكون مفاجأة كارتيرون بالنسبة للأهلي مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق كجناح أيمن في تشكيلة الفريق الأبيض، خاصة أن شيكابالا له خبرات طويلة وسيكون أحد أهم الأسلحة الذي يعتمد عليها كحل فردي.

دور كهربا

يبقى دور محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم الأهلي كبيرا في مواجهة فريقه الأسبق الزمالك.

ويسعى الأهلي للاستفادة من عوامل رد الاعتبار أمام الزمالك، بعد أن تعرض لحرب نفسية كبيرة واتهامات من إدارة القلعة البيضاء.