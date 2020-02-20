الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري‎

يترقب عشاق ومتابعو الكرة المصرية لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

ويدور السوبر المصري هذه المرة في الإمارات بعد غياب في آخر نسخة وللمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية على كأس السوبر:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، بصافرة الحكم النرويجي أودفار موين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين فارس عوض وعصام عبده وأبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق بلال علام وأون سبورت بصوت المعلقين حاتم بطيشة ومحمد الكواليني بجانب إذاعة أون سبورت إف إم بصوت المعلق مؤمن حسن وإذاعة الشباب والرياضة بصوت المعلق طارق الأدور.

ماذا يقول التاريخ؟

يشهد التاريخ على 17 نسخة سابقة لبطولة السوبر المصري يتفوق خلالها الأهلي بحصد 11 نسخة مقابل 3 ألقاب للزمالك بينما فاز ناديا المقاولون العرب وحرس الحدود بثلاثة ألقاب أخرى.

وتبقى مواجهة الليلة السابعة بين القطبين على لقب السوبر المصري ويتفوق الأهلي بعدما حصد 5 ألقاب من أنياب الزمالك أعوام 2003 بركلات الترجيح و2008 بثنائية دون رد و2014 بركلات الترجيح و2015 بنتيجة 3-2 و2018 بنتيجة 3-2 أيضا بينما حصد الزمالك لقب 2016 بركلات الترجيح.

أسلحة الأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراة الليلة باحثا عن هدف واحد هو تحقيق الفوز لمواصلة مشوار انتصاراته وتألقه المحلي بعدما حقق 15 فوزا متتاليا وانفرد بصدارة الدوري بجانب الحصول على دفعة قوية قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل اللقاء أنه يبحث عن تحقيق اللقب الثاني له مع الأهلي موضحا أن المباراة ستكون مختلفة عن لقاء السوبر الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي.

ويغيب عن الأهلي عدة عناصر على رأسها رمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم وليد نيدفيد للإصابة وصالح جمعة لأسباب فنية، ومن المرجح أن يعتمد فايلر على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني والتونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج مع صانع الألعاب محمد مجدي أفشة بينما يقود خط الهجوم النيجيري جونيور أجاي وخلفه حسين الشحات والأنجولي جيرالدو.

وقال سمير كمونة مدافع الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن قوة الفريق الأحمر تتمثل في الضغط العالي للهجوم على دفاعات المنافس وبناء الهجمات بإيقاع سريع وبتمريرات متبادلة مميزة ليصل الفريق للمرمى عدة مرات.

وأضاف: ”الأهلي سيحتاج لتقديم بداية قوية لإحكام سيطرته على مجريات اللقاء خاصة أن الزمالك لديه دوافع قوية وسيلعب أيضا بشكل حماسي مع حضور الجماهير وأتوقع أن يكون النيجيري أجاي نجم المباراة من جانب الأهلي“.

أوراق الزمالك

يبحث الزمالك عن تحقيق ثاني بطولة في أسبوع واحد بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي، وهو ما رفع معنويات لاعبي الزمالك وطموحات الجماهير.

وعبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز على حساب الأهلي وتقديم مباراة كبيرة ولكنه شدد على رفضه نغمة رد الاعتبار لكونها المواجهة الأولى له ضد الأهلي بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.

ويغيب عن الزمالك عدة عناصر على رأسها محمود عبد العزيز ”زيزو“ ومحمد عبد الغني للإصابة وإمام عاشور لأسباب فنية، ويعتمد كارتيرون على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام أو أحمد عيد يمينا ومحمد عبد الشافي يسارا.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما وفي الهجوم مصطفى محمد والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

وأكد هشام يكن مدافع الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن مباريات القمة دائما بلا حسابات وتتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي سيؤثر بالإيجاب لأنه يعطي الفريق ثقة أكبر كان يحتاجها لمواجهة الأهلي المنطلق والمتفوق محليا.

وأضاف:“ أتوقع أن يلعب كارتيرون بشكل دفاعي محكم ويعتمد على سرعة الهجمات المرتدة وأعتقد أن طارق حامد سيكون نجم اللقاء“.