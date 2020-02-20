تشكيل مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب السوبر المصري مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق الأهلي الفوز بلقب السوبر 11 مرة مقابل 3 مرات للزمالك.

ويستعد الفريقان للمباراة في أجواء حماسية للغاية، في ظل تتويج الزمالك مؤخرا بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والنتائج المميزة للأهلي في الدوري المحلي، كما تأهل الفريقان لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الزمالك الترجي التونسي، فيما يصطدم الأهلي بصن داونز الجنوب أفريقي.

ورفض المدربان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك والسويسري باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الكشف عن أوراقهما بشكل كامل قبل القمة حيث أحاطا تدريباتهما بالسرية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:

محممد الشناوي

أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

أليو ديانج، عمرو السولية

حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أجايي

مروان محسن.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالآتي

محمد أبوجبل

حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافي

طارق حامد، فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

مصطفى محمد.