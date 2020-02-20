مباراة الأهلي ضد الزمالك.. تركي آل الشيخ يرشح هذا الفريق للفوز بالسوبر المصري (فيديو))

أعرب تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن ثقته في فوز المارد الأحمر أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري، اليوم الخميس.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: ”الأهلي يسير بخطى ثابتة، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لأنها كبيرة وصعبة بالتأكيد“.

وأضاف: ”الزمالك يعيش نشوة الفوز الكبير الذي حققه على الترجي التونسي والذي شارك في مونديال الأندية، إلا أن الأهلي مميز وتبدو كفته هي الأرجح في السوبر لكن في النهاية من الصعب التوقع“.

وأردف: ”لغة الأرقام ستكون حاضرة في اللقاء، حيث حقق النادي الأهلي 11 لقب سوبر مقابل 3 ألقاب للزمالك، وتعد السوبر المصري بطولة شرفية لا يمكن أن تعكس المستوى الحقيقي لأي فريق، لكن هذا يتم قياسه بنهاية الموسم“.

واستكمل تركي آل الشيخ حديثه قائلا: ”دائما أبوظبي تستضيف الأحداث التاريخية، مباراة الأهلي والزمالك من التراث العربي“.

وواصل: ”أتحدث بشكل مباشر مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وأنا تحت أمر الأهلي في أي شيء يطلبه منّي، حيث يملك الخطيب أفكارا عديدة لصالح النادي وبالطبع أساعد قدر المستطاع“.

يذكر أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ستقام اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.