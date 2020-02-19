محمد صلاح يهدي حذاءه لطفل من سوريا فقد جزءا من ساقه (صور)

أهدى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، الطفل السوري حمزة الجاسر، الذي فقد جزءا من ساقه في أحد التفجيرات في بلاده، حذاء موقعا منه شخصيا بالإضافة إلى صورة بحجم كبير.

ووفقا لموقع B/R Football الذي أورد صورة الطفل إلى جوار حذاء صلاح الموقع منه، فإن حمزة البالغ عمره ثماني سنوات فقد جزءا من ساقه اليمنى في أحد التفجيرات في بلاده التي تعاني من الحرب منذ سنوات طويلة، لكنه يعشق كرة القدم وصلاح.

لذلك فور علم صلاح ذلك، أرسل له حذاءه موقعا منه فضلا عن صورة كبيرة له بقميص وشعار ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يوضح الموقع، وسيلة التواصل بين الطفل والنجم المصري، لكن يبدو أن الموقع ذاته فعل ذلك؛ لأنه وضع حساب صلاح على تويتر إلى جوار صورة الطفل.

وشارك صلاح البالغ عمره 27 عاما في 23 من أصل 26 مباراة خاضها ليفربول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.

وأصبح صلاح ثالث هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، بعد جيمي فاردي هداف ليستر سيتي المتصدر برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الوصيف برصيد 16 هدفا، ليعزز من آماله في حصد جائزة ”الحذاء الذهبي“ للعام الثالث على التوالي.

لكنه لم يظهر بشكل جيد في مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، التي خسرها ليفربول بهدف نظيف في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ويحتاج بطل أوروبا للفوز بفارق هدفين في مباراة العودة في أنفيلد الشهر المقبل؛ ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.