بالدرجات تقييم مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. نجوم ”الريدز“ يسقطون في فخ سيميوني.. وفان دايك الخاسر الأكبر

بهدف دون رد، حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مهما علي ضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ الدقائق الأولى عندما نجح الدولي الإسباني ساؤول نيغويز في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية مستغلا خطأ نادرا من دفاع ليفربول في مثل هذه الكرات.

ونجح دييغو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس في فرض نسق اللعب الذي يريده على ملعب اللقاء وسط غياب تام لليفربول الذي بدأ الدخول في المباراة متأخرا في الـ15 دقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ليفربول ظهر غير قادر على التعامل مع الضغط القوي من لاعبي أتلتيكو مدريد ودفاعه المحكم، في ظل ابتعاد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني عن مستواهما المعهود، وهو ما أجبر يورغن كلوب المدير الفني للريد على تبديلهما خلال أحداث المباراة.

وعلى الرغم من أن أتلتيكو مدريد لم يحسم تأهله بهذا الفوز في انتظار مواجهة نارية على ملعب إنفيلد الصعب، إلا أن مهمة ليفربول لن تكون سهلة كذلك، خاصة وأن أتلتيكو مدريد سيلعب هذه المباراة بتكتل دفاعي صارم، وهو ما يقلل فرص تكرار سيناريو ريمونتادا الريدز في الموسم الماضي أمام برشلونة على الملعب ذاته.

ورصدت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، تقييم لاعبي فريق ليفربول في المباراة.

ليفربول

حصل الحارس أليسون بيكير وجو غوميز ومحمد صلاح على 7 درجات.

وحصل أندى روبرتسون على 8 درجات وهو التقييم الأعلى في الفريق.

ونال روبيرتو فيرمينيو ووفينالدوم وهيندرسون وفابينيو 6 درجات، بينما حصل ساديو ماني على 5 درجات.

وحصل فيرجيل فان دايك على 4 درجات وهو أقل تقييم بالفريق.

بينما رصدت صحيفة ”إيفنينغ ستاندراد“ البريطانية تقييم لاعبي أتلتيكو مدريد في اللقاء على النحو التالي:

أتلتيكو مدريد

حصل رينان لودي على 8 درجات وهو التقييم الأفضل في الفريق.

ونال كل من سافيتش، فيليبي، ساؤول وأنخيل كوريا، وماركوس يورينتي 7 درجات.

توماس ليمار وألفارو موراتا وتوماس بارتي ويان أوبلاك وفيرساليكو حصلوا على 6 درجات في التقييم.