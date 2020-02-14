ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على المصري البورسعيدي (صورة)

حقق الأهلي انتصاره رقم 15 على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة، اليوم الجمعة.

ووضع التونسي علي معلول الأهلي في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية، عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحه ونفذها بنجاح.

وضاعف النيجيري جونيور أجايي النتيجة قبل النهاية بسبع دقائق، بعد مجهود رائع من البديل محمود عبد المنعم (كهربا) الذي راوغ أكثر من مدافع، قبل أن يمرر إلى أجايي ليضع الكرة في شباك المصري بسهولة.

واختتم كهربا الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من أجايي وسددها مباشرة نحو المرمى، لترتطم بالقائم الأيسر قبل أن تسكن شباك أحمد عبد الفتاح حارس المصري.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 45 نقطة من 15 انتصارا، منفردا بالصدارة بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض 17 مباراة، بينما ظل رصيد المصري 20 نقطة في المركز العاشر من 16 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: