هدف مباراة الأهلي والمصري.. علي معلول يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

سجل علي معلول الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس في الإسكندرية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويتطلع الأهلي لمواصلة الأرقام القياسية في جدول الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد، ودائمًا ما تشهد مباريات الفريقين منافسة قوية.

ويدخل الأهلي اللقاء متربعًا على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوزًا متتاليًا ليحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، كما أنه الأفضل هجومًا بـ40 هدفًا، والأقوى دفاعًا بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 5، وسجل لاعبو المصري 19 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.