كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

يخوض نادي الزمالك اختبارا صعبا حين يحل ضيفا، مساء اليوم الأحد، على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وتتسم دائما مواجهات الزمالك والإسماعيلي بالندية، خاصة أن الفريقين من أكبر الأندية في الكرة المصرية وحققا العديد من الألقاب والبطولات.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأحد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد الإسماعيلية في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم محمود عاشور.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ترتيب الفريقين

يحتل الإسماعيلي بقيادة مدربه الفرنسي ديديه غوميز المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وحقق الدراويش 6 انتصارات وتلقى الفريق 7 هزائم وتعادل 3 مرات.. وسجل الإسماعيلي 14 هدفا واستقبل 18 هدفا ويعد هداف الفريق ببطولة الدوري محمد الشامي برصيد هدفين.

ويحتل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين. وسجل الزمالك 20 هدفا واستقبل 10 أهداف. ويعد هداف الفريق بالدوري الثنائي أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد برصيد 5 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 112 مرة ببطولة الدوري المصري وتفوق فريق الزمالك بواقع 48 انتصارا على حساب الإسماعيلي الذي حقق 32 فوزا وتعادلا في 22 مباراة.

وكان أول لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري المصري يوم 7 نوفمبر 1948 وفاز الإسماعيلي بثنائية علي عمر ولطفي مسلم، بينما كان آخر لقاء يوم 24 يوليو الماضي وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد وأحرز للإسماعيلي الناميبي بينسو شيلونغو.

الزمالك.. وشهر المعارك الكبرى

دخل فريق الزمالك مرحلة حبس الأنفاس في ظل ارتباطه بخوض العديد من المباريات الكبرى والمهمة خلال شهر فبراير الجاري بداية من لقاء الليلة أمام الإسماعيلي بالدوري ثم لقاء الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل، ثم مباراة الأهلي في السوبر المصري ومواجهة الأهلي المؤجلة بالدوري المصري ثم لقاء الترجي التونسي ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن هذه المرحلة في تصريحات صحفية، مؤكدا أن الزمالك سيتعامل مع كل مباراة وكل بطولة على حدة وسيفصل جيدا بين كل لقاء والآخر، خاصة أن الفريق لديه خبرات تساعده على عبور هذه المباريات.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الإسماعيلي كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق ”شيكابالا“ للإصابة ومحمود حمدي الونش للإيقاف وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو والحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“، لأسباب فنية.

ويعتمد الزمالك على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني والظهير الأيمن أحمد عيد والظهير الأيسر عبد الله جمعة.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما وعلى الأطراف الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بينما يقود خط الهجوم مصطفى محمد.

مفاجآت الإسماعيلي

يبحث فريق الإسماعيلي عن تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في ختام الدور الأول لبطولة الدوري، وفرض الدراويش حظرا إعلاميا على اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل غضب الجماهير بعد الهزيمة أمام أسوان في الجولة الماضية.

ويفتقد الإسماعيلي محمد هاشم للإيقاف بجانب محمد الضرف وعمر الوحش ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي ومحمد حمدي زكي لأسباب فنية، ويعتمد الدراويش بقيادة غوميز على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس محمد فوزي وأمامه رباعي الدفاع باهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ويمينا أسامة إبراهيم ويسارا الصاعد محمود البدري.

ويقود خط الوسط عماد حمدي وبجواره الثنائي محمد صادق والعراقي همام طارق وفي خط الهجوم ثنائي الأطراف عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف.

وقال محمد يونس، مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، خاصة أن الزمالك لديه ارتباطات مهمة وقوية خلال الشهر الحالي.

وأوضح يونس أن الإسماعيلي لديه بعض العناصر المميزة وأن مواجهة الزمالك ستكون مفتاح عودة الفريق من جديد للعروض القوية مثل همام طارق وعبد الرحمن مجدي والشامي وفخر الدين بن يوسف.

وأكد أن الزمالك لديه عدة لاعبين مميزين وأصحاب خبرات وخاصة قوة خط الوسط بوجود طارق حامد وفرجاني ساسي بجانب تألق أشرف بن شرقي.