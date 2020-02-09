التشكيلة المتوقعة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 28 نقطة ليحتل بها المركز الثالث في الترتيب، بعدما خاض 14 مباراة فقط، وتبقى له مؤجلتان.

أما الإسماعيلي فخاض جميع مبارياته في الدور الأول حتى الآن، لكنه حصد 21 نقطة ليحتل بها المركز التاسع في الجدول.

مباراة الزمالك مع الإسماعيلي هي الأولى له في فبراير، والذي سيلتقي بعدها بخمسة أيام مع الترجي، ثم مواجهتين مع الأهلي في 20 و24 من الشهر نفسه، قبل أن يختتمه بمواجهة الفريق التونسي مجددا أحد اليومين الأخيرين من الشهر.

وخاض الفريقان 105 مواجهات من قبل، حيث فاز الإسماعيلي في 31 مباراة وتعادل في مثلها وتلقى هزيمة في 43 لقاء.

أحرز لاعبو الاسماعيلي على مدار التاريخ 109 أهداف واستقبلت شباكهم 124 هدفا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد مجدي – باهر المحمدي – محمود البدري

الوسط: بيكيتي – شيلونغو – محمود عبدالعاطي ”دونغا“ – همام طارق

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – أحمد مدبولي