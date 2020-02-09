أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار إقالته من قناة نادي الزمالك (فيديو)

قال الإعلامي الرياضي المصري كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج ”زمالكاوي“، الذي استغنت عن خدماته منذ ساعات قناة نادي الزمالك، إنه تعرض لضغوط كثيرة أثناء فترة علمه بسبب رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، والذي كان يطلب منه الحديث في موضوعات محددة بسبب خلافه مع بعض الأشخاص داخل الوسط الرياضي.

وتابع ”كريم“، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أنه دائماً لم يكن راضياً عن العمل في قنوات الأندية، من أجل العمل بنزاهة وشفافية، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل كثيرة من رئيس نادي الزمالك، على مدار تقديمه 6 حلقات للبرنامج، من أجل الحديث في المواضيع التي يطلبها منه فقط.

وعبر كريم عن غضبه قائلاً: ”ده مش قناة رئيس نادي الزمالك، عشان أتعامل من أجل مصالحه الشخصية“، مؤكداً أنه غير متعاقد مع رئيس الزمالك وليس له صلة به نهائياً، وأن تعاقده مع شركة إعلام المصريين، وهي التي من حقها أن تصدر قرار فصله، والتي لم توجه له أي قرارات حتى الآن.

وأضاف شحاتة، أنه مستمر في الأسلوب الذي عرفه الجمهور من خلاله بعيداً عن ”التطبيل“ لأي حد، والعمل على الحياد من أجل استقرار وضع الكرة المصرية، والسير في الطريق الصحيح، موضحاً أن المشاهد هو الهدف الرئيسي.

وأوضح: ”أحترم قيمة عملي كثيرا ولن أنافق أي أحد ولا أعمل لحساب أي شخص مهما تعرضت من ضغوط“.

وشدد: ”تعاقدي مع شركة إعلام المصريين وأحترم ذلك. سأتحدث معهم والقرار سيكون لهم“.

واستدرك: ”ولكنني لا أقدر على العمل في مثل تلك الأجواء. نفسيا لن أقدر على فعل ذلك“.

يذكر أن موقع نادي الزمالك الرسمي، نشر ‎قرارا بإحالة كريم حسن شحاتة للتحقيق بسبب استضافته للحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، من قبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، وذلك بسبب الدفاع ايصاً عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين فريقين.