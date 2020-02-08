الزمالك يعلن الاستغناء عن خدمات الإعلامي كريم حسن شحاتة في قناة النادي

أعلن مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى الإعلامي كريم حسن شحاتة، مذيع برنامج ”زمالكاوي“ والاستغناء عن خدماته.

جاء ذلك بعد الجلسه التي عقدها المجلس اليوم السبت، واتخذ مجلس إدارة القناة قرارا بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

وتسبب تحليل الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم برنامج ”زملكاوي“ عبر شاشة قناة الزمالك، في صدور قرار من جانب رئيس القلعة البيضاء بإحالته للتحقيق وبعدها رحيله.

وأكد كريم خلال برنامجه أن لاعبي بيراميدز أخطؤوا في كرة الهدف الثاني الذي سجله الأهلي، في حين استغل لاعبو الفريق الأحمر الموقف لصالحهم ولعبوا بشكل سريع وأحرزوا هدفا صحيحا.

ولم يكتف كريم بذلك الأمر بل أجرى مداخلة هاتفية مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، للتأكيد على صحة هدف الأهلي الثاني بشباك بيراميدز، خاصة أن الكرة الثانية التي تواجدت داخل الملعب لم تتداخل في اللعبة، ومن ثم فإن قرار الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب الهدف سليم.

واعتذر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة عن الظهور في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة.