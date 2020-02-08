موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر ينقلب على حسين الشحات.. ونجم القلعة البيضاء يلوح بالرحيل

مازالت الأحداث تدور متسارعة داخل أروقة قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك في ظل العديد من الملفات التي تمر في الناديين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم السبت:

فايلر ينقلب على الشحات في الأهلي

انقلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على لاعبه حسين الشحات بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، واستقر فايلر على عدم إشراك اللاعب أساسيا في لقاء طلائع الجيش بعد غد الإثنين في الجولة السابعة عشرة للدوري.

وعقد فايلر جلسة مع الشحات لمواجهته ببعض الأخطاء الفنية، واشتكى اللاعب من الإجهاد خلال تدريبات اليوم السبت وسط توقعات بعدم مشاركته أساسيا في مباراة الطلائع.

وحاول الشحات فك النحس الذي يلازمه بذبح عجل والتصدق به بحسب محمد طه المنسق الإعلامي للاعب، كما تعرض الشحات لانتقادات حادة من جانب رضا عبد العال لاعب الأهلي الأسبق في الساعات الماضية.

وشهد مران الأهلي تعافي الثلاثي محمد الشناوي حارس المرمى وأيمن أشرف ومحمود متولي لاعبي الفريق من الإجهاد وجاهزيتهم لخوض لقاء الطلائع بينما شهدت إصابة اللاعب كريم وليد نيدفيد تطورات جديدة بعدما قام بتغيير المركز الطبي المعالج له في ألمانيا.

وفي الوقت نفسه أعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه رمضان صبحي لفحص طبي جديد بعد لقاء الطلائع لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته منذ شهرين تقريبا بتمزق في العضلة الخلفية.

وتحرك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للحصول على موافقة أمنية رسمية بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجاري في إستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع.

نجم الزمالك يلوح بالرحيل

لوح لاعب الزمالك حازم إمام بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم بعدما أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بأن ملف تجديد العقود سيتم تأجيله لنهاية الموسم.

وتلقى حازم إمام اتصالات من جانب فريق بيراميدز بجانب الاتحاد السكندري وإنبي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

في المقابل، اختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 20 لاعبا لخوض لقاء الإسماعيلي غدا الأحد في الجولة السابعة عشرة للدوري، وهم محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي لحراسة المرمى ومحمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وعبد الله جمعة للدفاع وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإمام عاشور والمغربي محمد أوناجم ومصطفى فتحي وإسلام جابر والمغربي أشرف بن شرقي للوسط والكونغولي كابونغو كاسونغو ومصطفى محمد.

على صعيد متصل، أحال مرتضى منصور رئيس النادي ورئيس مجلس إدارة قناة الزمالك المذيع كريم حسن شحاتة للتحقيق بسبب إجراء مداخلة مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي للحديث حول مدى صحة هدف الأهلي في مرمى بيراميدز بداعي أن الزمالك ليس طرفا في الأمر.

الإسماعيلي يحشد القوة الضاربة لمواجهة الزمالك

حشد الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي، القوة الضاربة لمواجهة الزمالك المقررة غدا الأحد بالدوري.

واختار غوميز 22 لاعبا للإسماعيلي لمواجهة الزمالك وهم محمد مجدي ومحمد فوزي ومحمود عبد المنصف لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد الجمل وإبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم ومحمد أحمد كماتشو ومحمود البدري للوسط والعراقي همام طارق وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي ”دونغا“ ومحمد بيومي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي والغيني بيكيتي سيلفا ومحمد مخلوف للوسط ومحمد الشامي والتونسي فخر الدين بن يوسف والأوغندي باتريك كادو والناميبي بينسون شيلونغو.

غضب في الاتحاد.. وأزمة في بورسعيد

تسود حالة من الغضب داخل أروقة نادي الاتحاد السكندري بعد الهزيمة أمام أسوان بهدف نظيف بالجولة السابعة عشرة للدوري.. وقرر محمد مصيلحي رئيس النادي عقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب تراجع النتائج وأنباء عن توقيع عقوبات مالية ضد اللاعبين.

وتدور أزمة في محافظة بورسعيد بعد تجديد الثقة في الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال ورفض قطاع كبير من الجماهير لقرار بقاء جلال في منصبه.

بيراميدز يدرس إقالة مدربه

يدرس مسؤولو نادي بيراميدز إقالة المدير الفني للفريق الكرواتي أنتي شاشيتش بسبب سوء النتائج.

وبدأت إدارة النادي تلقي بعض الترشيحات لخلافة شاشيتش في المرحلة المقبلة.