فرجاني ساسي يستعد للعودة لتشكيلة نادي الزمالك بعد انتهاء أزمته

أصبح فرجاني ساسي لاعب وسط تونس مستعدا للعودة لتشكيلة الزمالك عند مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، غدا الأحد، بعد غيابه عن الفوز على حرس الحدود، يوم الأربعاء؛ لأسباب انضباطية.

واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك ساسي من تشكيلة المباراة الماضية، وسط تقارير حول تعمد غياب اللاعب عن مران بعد العودة من أنغولا، بعد مباراة ضد بريميرو دي أوغوستو.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالنادي للصحفيين: ”ساسي من الأعمدة الأساسية للفريق وتم تصفية الأجواء وعاد للتدريبات“.

وأضاف: ”المباريات المقبلة في غاية الأهمية وتحتاج لوجود كل اللاعبين في أعلى مستوى من الجاهزية“.

ومن المتوقع غياب القائد وصانع اللعب محمود عبدالرازق (شيكابالا) عن لقاء الغد؛ بسبب اجهاد عضلي، والمدافع محمود حمدي (الونش)؛ للإيقاف، ولاعب الوسط أحمد سيد (زيزو) للراحة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي خاض 13 مباراة.

وبعد مباراة الإسماعيلي سيلتقي الزمالك مع الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الأفريقية، يوم الجمعة، في قطر، ثم يواجه غريمه الأهلي على كأس السوبر المصرية، يوم 20 من الشهر الجاري، في أبوظبي.

وبعدها بـ4 أيام يتجدد اللقاء بين الغريمين في الدوري، قبل أن يلتقي مع الترجي مرتين جديدتين في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.