موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحذر نجم القلعة الحمراء.. والأبيض يمنح الضوء الأخضر لرحيل فرجاني ساسي

تشهد أروقة ناديي الأهلي والزمالك عدة تطورات مثيرة بخصوص ملفات بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر الذي تقدم الزمالك بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بإيقافه وتغريمه ماليًا لعدم التزامه بعقده مع الفريق.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة 7 فبراير 2020:

فايلر يحذر نجم الأهلي.. وعاشور غاضب

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تحذيرًا للاعب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية وهو ما يتسبب بعدم استكماله المباريات واستبداله في اللقاءات الأخيرة.

وعقد أفشة جلسة مع فايلر على هامش مران الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تحدث الثنائي خلالها عن بعض الأمور الفنية التي لا يلتزم بها أفشة، وأبرزها التسديد على المرمى بجانب البطء في التمريرات.

في المقابل، عبر حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي عن غضبه من تجاهل فايلر له وعدم الدفع به في الفترة الماضية خلال جلسة عقدها عاشور مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأكد له أنه يشعر بعدم وجود دور له داخل الفريق على الصعيد الفني.

وأعلن النادي الأهلي سفر لاعبه السنغالي أليو بادجي إلى بلاده لإنهاء إجراءات تجديد جواز سفره وعودته إلى مصر، بعد غدٍ الأحد، وهو ما يثير الشكوك حول لحاقه بلقاء طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، بالدوري.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عبر تصريحات صحفية عودة رمضان صبحي نجم الفريق للتدريبات الجماعية، يوم 13 فبراير الجاري، ليكون جاهزًا لخوض لقاء الزمالك في كأس السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري والذي يقام في ملعب (محمد بن زايد) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الزمالك يمنح الضوء الأخضر لرحيل ساسي

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إذا استمر في سياسة عدم الالتزام بالتعليمات.

وفرض نادي الزمالك غرامة مالية ضد فرجاني ساسي في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، وأبدى كارتيرون ترحيبه برحيل ساسي في نهاية الموسم وتعهد بتوفير بديل مناسب له، خاصة أن اللاعب التونسي دخل في مسلسل التمرد وفقد جزءًا كبيرًا من مستواه.

وبدأ كارتيرون بالفعل تطبيق طريقة 4-3-3 وعدم الاعتماد على فرجاني ساسي كلاعب ارتكاز وهو ما بدأه في لقاءي بريميرو دو أغوستو الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا وحرس الحدود بالدوري، ويدرس استمراره في لقاء الإسماعيلي بالدوري.

وخاض الزمالك تدريباته، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، بعد غدٍ الأحد، بالدوري، وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد لتحقيق الفوز والعودة بقوة للمنافسة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط.

بيراميدز يلوح بالحكام الأجانب بعد أزمة نور الدين

يدرس مسؤولو نادي بيراميدز إصدار بيان رسمي للمطالبة باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق أسوة بما حدث في الموسم الماضي بعد أزمة الحكم إبراهيم نور الدين في لقاء الأهلي الذي خسره الفريق بهدفين مقابل هدف.

وشن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز هجومًا حادًا في الساعات الماضية ضد الحكم إبراهيم نور الدين بسبب احتساب الهدف الثاني لصالح الأهلي، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية تلاحق فريقه ولا يجب الصمت أمام هذا الأمر.

الإسماعيلي يتسلح بالمكافآت للفوز على الزمالك

وعد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي بالإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق وصرف مكافآت خاصة حال الفوز على الزمالك، بعد غدٍ الأحد، في الدوري.

وعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسات مكثفة مع اللاعبين طالبوهم بتحقيق الفوز على الزمالك لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام أسوان في الدوري كما قرر صبري المنياوي مدير الكرة منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

استقالة إيهاب جلال تفجر الانقسام في المصري البورسعيدي

أثارت استقالة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الانقسام بين مسؤولي النادي المصري.

واستقر مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية على رفض الاستقالة التي تقدم بها جلال وقيادته للفريق بشكل طبيعي في لقاء وادي دجلة بالدوري ولكن مجلس المصري يشهد انقسامًا حادًا في ظل مطالبة بعض الأعضاء بعودة حسام حسن لقيادة الفريق مجددًا ورفض سمير حلبية رئيس النادي الأمر تمامًا.