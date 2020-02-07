نادي الزمالك يطمح لتأكيد صحوته في الدوري المصري قبل السوبر الأفريقي

سيسعى نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلي عندما يتواجهان بعد غد الأحد في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من أجل استمرار الانتصارات ورفع معنويات لاعبيه استعدادا لموقعة السوبر الأفريقية أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

ويرغب الزمالك في الاقتراب أكثر من غريمه التقليدي الأهلي المنطلق بقوة حتى الآن في صدارة الدوري.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة فاز فيها جميعا بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.

ورغم أهمية مباراة الترجي للزمالك باعتبارها بطولة في مباراة واحدة إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق طالب لاعبيه بعدم الانشغال أو التفكير في مواجهة الترجي حاليا.

وقال الزمالك إن كارتيرون اجتمع مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فقط في مباراة الإسماعيلي.

وقال كارتيرون: ”التفكير في المواجهات الأفريقية ومنها السوبر ودوري الأبطال واللقاءات الثلاثة مع الترجي غير مطلوب في الوقت الحالي تماما“.

وأوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال افريقيا الزمالك في مواجهة الترجي أيضا.

وأضاف كارتيرون ”الأهم الآن هو الوصول للمركز الثاني في الدوري الممتاز تمهيدا لاعتلاء القمة حيث تتبقى مباريات الدور الثاني بأكملها.“

وأكد كارتيرون أن لقب الدوري لم يحسم بعد.

وسيغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي لاعب الوسط فرجاني ساسي الذي خرج من حسابات المدرب لعدم تنفيذه التعليمات الفنية وسفره إلى تونس دون موافقة الجهاز الفني وهو ما يعرضه لمزيد من العقوبات بعد استبعاده من مباراة حرس الحدود الماضية.

كما يغيب المدافع محمود حمدي (الونش) لحصوله على 3 إنذارات ومحمود عبدالرازق (شيكابالا) لعدم اكتمال تعافيه من إصابة عضلية.

من جانبه يأمل الإسماعيلي في العودة مجددا إلى الفوز بعد أن تعثر بالخسارة في الجولة الماضية أمام أسوان.

ويعلق ديدييه غوميز مدرب الإسماعيلي آمالا على الأوغندي باتريك كادو المنضم حديثا للصفوف في تدعيم خط الهجوم الذي يعد أضعف خطوط الإسماعيلي.

وانضم كادو لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي ليكون بجوار التونسي فخرالدين بن يوسف الذي دعم الهجوم على مدار الجولتين الماضيتين وأحرز هدفين.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة وهو مركز لا يليق بتاريخ النادي العريق.

وتنتظر الأهلي السعيد بفوزه الثالث عشر على التوالي في البطولة مواجهة سهلة نسبيا عندما يلتقي يوم الإثنين مع طلائع الجيش.

ونجح الأهلي في تخطي المواجهة الصعبة مع بيراميدز والفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وقال المدرب السويسري رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي مساء الخميس: ”لا أفكر مطلقا في مواجهتي الفريق بدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا ..كنت مشغولا بتخطي بيراميدز وأمامي الآن مواجهة محلية أخرى سنستعد لها من صباح غد“.

وقال عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش إن مواجهة الأهلي ”تختلف كليا عن كل المواجهات التي لعبناها وطالبت اللاعبين بنسيان الفوز العريض الذي حققوه على نادي مصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية“.

وتقدم الجيش إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة لكنه ما يزال قريبا للغاية من دوامة الفرق المهدة بالهبوط.

وتنطلق مباريات الجولة الـ17 غدا السبت بـ3 مباريات فيلتقي الاتحاد السكندري مع أسوان ونادي مصر مع سموحة ومصر للمقاصة مع الانتاج الحربي.

بينما يلتقي يوم الأحد حرس الحدود مع الجونة والزمالك مع الإسماعيلي وتتواصل الجولة يوم الإثنين بمباريات طنطا مع إنبي ووادي دجلة مع المصري وطلائع الجيش مع الأهلي.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بمواجهة تجمع المقاولون العرب ثاني الدوري برصيد 32 نقطة مع بيراميدز الرابع وله 26 نقطة.