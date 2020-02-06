ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز (صورة)

قلب النادي الأهلي تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 2/1 على بيراميدز، اليوم الخميس، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في حين سجل علي جبر هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 53، لكن أليو بادجي تعادل للأهلي في الدقيقة 77.

وعاد أليو بادجي وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 90+1.

وحقق الأهلي الفوز الثالث عشر (العلامة الكاملة)، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس، وتلقى الخسارة الرابعة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.

وحصد الاتحاد السكندري 27 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع، ثم بيراميدز خامسا برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز:

1. الأهلي، 39 نقطة من 13 مباراة.

2. المقاولون العرب، 32 نقطة من 16 مباراة.

3. الزمالك، 28 نقطة من 14 مباراة.

4. الاتحاد السكندري، 27 نقطة من 16 مباراة.

5. بيراميدز، 26 نقطة من 16 مباراة.