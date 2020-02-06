أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز.. 1/1 (فيديو)

تقدم علي جبر مدافع نادي بيراميدز بهدف في شباك الأهلي خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وارتقى جبر عاليًا وسدد رأسية قوية وهز شباك محمد الشناوي حارس الأهلي مع بداية الشوط الثاني.

وتعادل النادي الأهلي في الدقيقة 77 ن تسديدة لأليو ديانج ارتطكت في بادجي وحولت اتجاهها داخل الشباك.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصاراً متتالياً دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل ”المارد الأحمر“ حامل لقب الدوري يحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بيراميدز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يملك أفضلية معنوية على ”المارد الأحمر“؛ بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الآن.