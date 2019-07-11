بيراميدز المصري يطلب ضم حسين السيد ومحارب وأجايي من الأهلي

أجرى ممدوح عيد، مدير عام نادي بيراميدز المصري، اتصالًا هاتفيًا بأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، بشأن الاتفاق على التعاقد مع بعض لاعبي القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ممدوح عيد أبدى رغبة ناديه في ضم الثلاثي حسين السيد، وإسلام محارب والنيجيري جونيور أجايي، وذلك في إطار إعادة العلاقات بعد انتهاء حالة التوتر بين إدارتي الناديين.

وطلب أمير توفيق من مدير عام بيراميدز ضرورة الانتظار حتى الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق الأول للقلعة الحمراء، ومدى احتياجه الفني للثلاثي وإمكانية الاستغناء عنهم.

جدير بالذكر أن الأهلي قد أبدى رغبته في ضم علي جبر ومحمد مجدي قفشة ونبيل عماد دونجا من صفوف بيراميدز، وينتظر رد الجهاز الفني الجديد في إمكانية الاستغناء عنهم.