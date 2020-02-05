الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات على حساب حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات في الدوري المصري، بعد فوزه على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين بالجولة ا16 من البطولة المحلية.

واستطاع الزمالك أن يسجل هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء سددها محمود علاء في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 26 برأسية جميلة.

وارتقى الزمالك للمركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، في حين ظل حرس الحدود في المرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة.

محمود علاء في مرمى حرس الحدود pic.twitter.com/eXWVFM9m1O — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 5, 2020