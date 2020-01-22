رسميا.. إقالة أحمد حسام ”ميدو“ من تدريب مصر المقاصة

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، إقالة أحمد حسام ”ميدو“، المدير الفني للفريق، من منصبه، وتوجيه الشكر له، على الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق.

واحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالها الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 5 لقاءات وهزم في 7 مباريات، فيما سجل 15 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ووجه مجلس المقاصة الشكر لـ“ميدو“ على الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، مؤكدين أنه صادفه سوء توفيق غير عادي رغم المجهود الكبير مع الفريق.

وأعرب مجلس إدارة نادي المقاصة عن أمانيه بالتوفيق والنجاح للمدرب أحمد حسام ميدو في خطواته المقبلة، باعتباره أحد المديرين الفنيين الشباب المميزين.

كما قرر مجلس إدارة المقاصة تكليف جمال عمر بالقيام بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلال الفترة الحالية.

وتعرض مصر المقاصة للهزيمة في مباراته الأخيرة أمام نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعرض ميدو للطرد خلال المباراة للاعتراض على قرارات الحكام؛ ما جعله يؤكد في تصريحاته عقب المباراة أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، كما قال: ”مجلس إدارة المقاصة محترم جدا، وكان الكلام دائما معي أن المقاصة يعطي فرصة كاملة للمدربين ولا يقيل مدربين وبناء عليه اخترت الفريق، وكان لدي عروض من أندية كبيرة“.

وشدد: ”أعمل بشكل جيد وفي الطريق الصحيح، لو فزت في مباراتين هذا كفيل أن ينقل المقاصة لوضع جيد بالجدول، ميدو لن يهرب أو يرحل وهذا حديثي مع اللاعبين، الواضح أنه كان هناك قرار برحيلي قبل مواجهة بيراميدز“.