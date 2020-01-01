جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على مصر المقاصة (صورة)

حقق الأهلي فوزا مهما على مضيفه مصر المقاصة بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

سجل للأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 80 وعزز الفريق الأحمر مسيرة العلامة الكاملة بتسع انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى 27 نقطة مستعيدا صدارة الدوري من المقاولون العرب بفارق نقطتين، وتجمد رصيد المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو عند 9 نقاط بالمركز الخامس عشر.

وشهدت مباريات اليوم أيضا، فوز المقاولون العرب على الاتحاد السكندري بهدف، بينما تعادل الإسماعيلي مع إنبي 1-1.

ترتيب الدوري المصري:

الأهلي 27 نقطة

المقاولون العرب 25 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

سموحة 17 نقطة

بيراميدز 16 نقطة

الزمالك 15 نقطة

الإنتاج الحربي 15 نقطة

إنبي 14 نقطة

الإسماعيلي 14 نقطة

المصري 11 نقطة

حرس الحدود 11 نقطة

طنطا 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

مصر المقاصة 9 نقاط

إف سي مصر 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

وادي دجلة 6 نقاط

أسوان 6 نقاط