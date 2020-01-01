النادي الأهلي يعبر مصر المقاصة ويستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق النادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، في الجولة الـ11 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الانتصار في الـ9 لقاءات التي خاضها في الدوري ليصل إلى النقطة 27، وسجل لاعبو الأحمر 25 هدفا، واستقبل مرماه هدفا وحيدا فقط، وتجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط بالمركز الـ15.

وأحرز أهداف الأهلي، علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ومحمد مجدي ”أفشة“ في الدقيقة 80 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 73 حصل الأهلي على ركلة جزاء، نفذها معلول على طريقته الخاصة وأحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 74.

وأرسل أليو ديانغ تمريرة رائعة لمجدي أفشة، الذي انطلق وسدد كرة في شباك مصر المقاصة، ليعلن عن الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 80.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 83 ركلة جزاء لمصر المقاصة لصالح ميدو جابر، لكن تدخل الحكم المساعد وتراجع الحكم عن قراره واحتسب لمسة يد على ميدو جابر.