مشادة بين كهربا وأحمد فتحي.. ووليد سليمان يتدخل (فيديو)‎

نشبت مشادة كلامية بين الثنائي أحمد فتحي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا فريق الأهلي في لقاء المقاولون العرب مساء الأحد، في ملعب السلام بالقاهرة في الجولة 14 للدوري المصري لكرة القدم.

وكشف المذيع هاني حتحوت عبر برنامج (الماتش) بقناة صدى البلد عن تفاصيل ما حدث بين اللاعبين في مباراة المقاولون العرب والتي بدأت بانفعال أحمد فتحي بعصبية على زميله كهربا في إحدى الكرات.

وأضاف حتحوت:“ كهربا رفض عصبية أحمد فتحي ضده ودخل الثنائي في مشادة كلامية إلا أن وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى حاولا تهدئة الموقف وأقنعا كهربا بالذهاب لأحمد فتحي وتقبيل رأسه“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكهربا وهو يقبل رأس أحمد فتحي وهو الأمر الذي يؤكد رواية حتحوت عن الواقعة.

كهربا تنشن مع فتحي وهو بيعاتبه ع أحد الكرات بشكل قوي شوية

الشناوي ووليد طلبوا من كهربا يروح يعتذر لفتحي وقد كان راحله وباس دماغه وانتهى الموقف سريعا pic.twitter.com/AslSxJot89 — hussein ghareb (@hussein_ghareb) January 19, 2020

وحقق الأهلي فوزه الثاني عشر على التوالي بالدوري المصري على حساب المقاولون العرب بثنائية نظيفة سجلها حسين الشحات ووليد سليمان.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

وانضم كهربا لصفوف النادي الأهلي في شهر يناير الجاري بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة أثارت لغطاً كبيراً بعدما أعلن نادي الزمالك الفريق الأسبق لكهربا عن تقدمه بشكوى ضد اللاعب والأهلي والفريق البرتغالي لعدم الالتزام بعقد وقعه كهربا حتى عام 2022 إلا أن اللاعب يؤكد عدم توثيق العقد.