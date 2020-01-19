النادي الأهلي يطير بصدارة ترتيب الدوري المصري ويتخطى المقاولون العرب بثنائية (فيديو)

واصل النادي الأهلي انطلاقته المثالية في الدوري المصري، وفاز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري على ملعب السلام.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من عمرو السولية، ليسدد الشحات صاروخية على يمين حارس المقاولون.

وجاء الهدف الثاني عن طريق وليد سليمان برأسية رائعة، بعد عرضية من عمرو السولية أيضا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الأول، في حين يظل المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.