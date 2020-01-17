موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزارو يضع الأحمر في ورطة.. والأبيض يفاوض نجم الهلال

أصبح الحديث داخل النادي الأهلي المصري منصبًا على أزمة اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي القادم من رابيد فيينا النمساوي.

ويرصد موقع ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة 17 يناير 2020:

أزارو يضع الأهلي في ورطة

بات النادي الأهلي في ورطة حقيقية بعد أن رفض اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الرحيل في شهر يناير الجاري.

وانتظم أزارو في مران الفريق بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، بعد الأزمة التي نشبت بعد استبعاده من لقاء طنطا بالدوري وانفعل على مدربه السويسري رينيه فايلر وضرب إصبعه في الحائط ما تسبب في إصابته.

وخاض أزارو مرانًا منفردًا، ثم استكمل التدريب في صالة الجيمانزيوم.. وأكد اللاعب المغربي لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ أنه ملتزم مع الفريق ولا يفكر في الرحيل.

ويسعى الأهلى إلى التخلص من أزارو خلال الساعات المقبلة لإفساح المجال أمام قيد اللاعب الجديد أليو بادجي الذي تصل بطاقته الدولية خلال 48 ساعة.

وترددت أنباء عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في استعارة أزارو، ولكن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي نفى لـ“إرم نيوز“ وصول أي عروض رسمية للاعب المغربي.

ويضغط أزارو على الأهلي أملًا في الرحيل مجانًا من خلال الاستغناء عنه وفسخ عقده وهو ما يمنحه ميزة الانتقال إلى أي فريق يريده حتى بعد فترة الانتقالات الشتوية لأنه لاعب حر، إلى جانب أنه سيحصل على قيمة عقده كاملًا مع الأهلي.

في المقابل، خاض الأهلي مرانه، اليوم الجمعة، بمشاركة محمود متولي لاعب الفريق الذي تأكدت جاهزيته لخوض مباراة ”المقاولون العرب“، بعد غدٍ الأحد، بالدوري.

وشارك الوافد الجديد أليو بادجي في مران منفرد قبل انطلاق تدريبات الفريق، كما عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بعد تخلصه من الإصابة.

أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة

نشبت أزمة جديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بعدما قررت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي تقديم موعد لقاء الأهلي وإنبي بالدوري إلى يوم 22 يناير الجاري بدلًا من 27 من نفس الشهر.

واتهم عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي في قناة النادي مسؤولي اتحاد الكرة بتعمد تعطيل الفريق الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا خاصة في ظل الضغوط البدنية التي تحاصر الفريق.

الزمالك يفاوض ظهير الهلال

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب السوداني الدولي ”أطهر الطاهر“ ظهير أيمن فريق الهلال لضمه في الموسم الجديد.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن الفريق الأبيض بدأ متابعة ”الطاهر“ لضمه في الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

وأضاف:“الزمالك لم يقدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، ولكنه بدأ جمع المعلومات عن اللاعب تمهيدًا لبدء المفاوضات معه“.

وخاض الزمالك تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري.. وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على راحة لغيابه عن لقاء المصري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز الشديد لعبور لقاء المصري وعدم الانشغال بمباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا المقررة، يوم الجمعة المقبل.

وهاجم سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك مسؤولي اتحاد الكرة لرفضهم فكرة تأجيل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري رغم قرار تقديم موعد مباراة مازيمبي الكونغولي لمدة 24 ساعة مؤكدًا خلال تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني للزمالك يتمسك باستمرار سياسة التدوير.

همام طارق يبدد اتهامات الهروب عن الإسماعيلي

بدد العراقي همام طارق لاعب وسط الإسماعيلي شائعات الهروب عن الدراويش بعد انتظامه في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سموحة، غدًا السبت، بالدوري.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري غياب مدافعه محمود رزق عن لقاء طلائع الجيش بالدوري، كما أن محمد مصيلحي رئيس النادي بدأ التجهيز لسداد مديونية الاتحاد لدى اتحاد الكرة التي عطلت إجراءات صفقة الليبي أنيس سلتو الذي غاب عن لقاء بيراميدز.

بيراميدز يحتفل بمئوية السعيد

احتفل نادي بيراميدز بلاعبه عبد الله السعيد نجم وسط الفريق الذي أحرز الهدف رقم 100 في الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن المستشار الرياضي لنادي بيراميدز تغريدة هنأ خلالها السعيد بمستواه ووصوله إلى نادي المئة.