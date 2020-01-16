النادي الأهلي المصري يوقع عقوبة مغلظة على وليد أزارو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، توقيع عقوبة مالية مغلظة، على مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو؛ جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

وأعلن الأهلي العقوبة عبر موقعه الرسمي وقال في بيانه، إن العقوبة في إطار سياسية الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق؛ وفقا للقواعد المعمول بها.

وغاب أزارو عن مران الفريق، اليوم الخميس، في ظل أنباء عن فسخ التعاقد معه من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

ويعيش مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ورطة كبيرة؛ بسبب ملف الاستغناء عن وليد أزارو، خاصة بعد أن رحب رينيه فايلر المدير الفني بالاستغناء عنه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء قرار فايلر من أجل إخلاء مكان في قائمة القلعة الحمراء من أجل قيد الصفقة الأفريقية الجديدة، والتي اقترب النادي من الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة، بعد أن حصل الأهلي على موافقة السنغالي إليو بادجي على الانتقال للقلعة الحمراء، ومن المنتظر أن يصل القاهرة خلال أيام لتوقيع العقود الرسمية والانضمام للتدريبات.

وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، قد نجح في إقناع المهاجم السنغالي أليو بادجي، لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، بالانضمام لصفوف الأهلي ورفض العروض الأوروبية التي تلقاها مؤخرا، كما أتم الاتفاق مع ناديه على كل التفاصيل المالية، تمهيدا لانضمامه لتدريبات الفريق؛ استعدادا لخوض لقاء النجم الساحلي التونسي، في نهاية شهر يناير الجاري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن يتم قيده في قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”فسخ عقد الأهلي مع وليد أزارو، من أجل قيد السنغالي بادجي، سيضع إدارة النادي في أزمة كبيرة مع أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن هناك إهدارا واضحا للمال العام في هذا الأمر، والنادي كان قد تلقى عرضا من الصين لضم أزارو مقابل 10 ملايين دولار، وتم رفضه خوفا من انتقال اللاعب بعد ذلك إلى صفوف بيراميدز، الذي كان يمتلكه وقتها تركي آل الشيخ، وطلب النادي وضع شرط في عقد اللاعب مع النادي الصيني بعدم عودته للدوري المصري قبل 5 سنوات؛ وهو الأمر الذي أدى لتعطل الصفقة، ومن بعدها انهار مستوى اللاعب الفني والبدني، وفشل النادي في الحصول على عرض مناسب للتخلص منه“.

وتابع المصدر: ”هناك قطاع كبير من أعضاء الجمعية العمومية للأهلي تقودهم جبهة المعارضة، يجهزون للدعوة لسحب الثقة من مجلس الخطيب في حالة صدور قرار رسمي من الإدارة بفسخ التعاقد مع وليد أزارو ورحيل اللاعب مجانا، كما سيرفع عدد منهم قضايا أمام المحاكم المصرية ضد المجلس بتهمة إهدار المال العام، وسيتم تقديم عدة شكاوى لوزارة الشباب والرياضة“.

وأردف: ”الأهلي يحاول في الوقت الحالي الإبقاء على أزارو، وإقناع الأنجولي جيرالدو بالموافقة على عرض الصفاقسي التونسي، كإعارة لنهاية الموسم من أجل حل الأزمة بشكل مؤقت، فيما يرفض اللاعب ويتمسك بالانتقال لدوري الدرجة الثانية في البرازيل ليكون بجوار عائلته، وهو ما يرفضه الأهلي؛ بسبب ضعف المقابل المادي للصفقة“.

ومن جانب آخر، كشف نادي الهلال السوداني حقيقة نقل لقاء الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمام الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر فبراير القادم خارج السودان؛ بسبب الأوضاع الأمنية هناك، بعد الاشتباكات التي وقعت في الخرطوم، خلال الأيام الماضية.

وقال حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني في تصريحات تلفزيونية، إن لقاء الأهلي والفريق السوداني سيقام في موعده بالسودان بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لنقله خارج البلاد، وسيكون اللقاء في جو ودي والأفضل يفوز ويتأهل للدور المقبل في البطولة.