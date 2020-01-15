ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على طنطا والجونة (صورة)

حقق الأهلي انتصاره الـ 11 على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما سجل الوافد الجديد محمود عبد المنعم (كهربا) هدفين وصنع آخر في فوز كاسح 5-صفر على طنطا، اليوم الأربعاء.

وحقق حامل اللقب علامة النجاح الكاملة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة ويتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ”المقاولون العرب“ أقرب مطارديه والذي خاض 13 مباراة.

وضغط الأهلي منذ البداية وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مبكر من ضربة رأس مرت بجوار القائم ثم حصل على ركلة جزاء.

وتصدى الحارس علي فرج للركلة التي نفذها الشحات، لكن الكرة ارتدت لنفس اللاعب ليتابعها في الشباك.

وصمد طنطا، القابع في المركز قبل الأخير، وحارسه فرج لمدة 68 دقيقة قبل أن يضاعف البديل كهربا التقدم من متابعة لكرة ارتدت من الحارس وهو الهدف الأول لمهاجم الزمالك السابق منذ انضمامه للأهلي هذا الشهر.

وأحسن الشيخ التعامل مع تمريرة علي معلول العرضية ليضيف الهدف الثالث، ثم تبادل كهربا الكرة مع مروان محسن ليسجل الهدف الرابع.

واختتم كهربا الخماسية في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة منخفضة.

وفي وقت سابق سجل القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) العائد من إصابة طويلة هدفًا ليساهم بفوز الزمالك 2-صفر على الجونة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي في المسابقة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث.

واحتاج شيكابالا إلى ربع ساعة ليضع بصمته بمجهود فردي بعد تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء وهو أول أهدافه في الدوري منذ 2017.

وضاعف المغربي محمد أوناجم التقدم بتسديدة منخفضة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاع الجونة عدة فرص خطيرة في ظل تألق الحارس محمد أبو جبل، بينما سدد إسلام محارب ضربة رأس في العارضة ليتعرض فريقه للخسارة السابعة في الدوري ويظل في المركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: