كهربا يقود الأهلي إلى اكتساح طنطا بخماسية نظيفة والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه طنطا بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح حسين الشحات، بتسجيل هدف المباراة الأول بعدما تحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 11، ونفذها الشحات ولكن علي فرج نجح في التصدي للكرة، إلا أن الكرة ارتدت مرة أخرى للشحات الذي نجح بتسجيل أول الأهداف.

وأحرز الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 79، عن طريق محمود عبدالمنعم ”كهربا“، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق أحمد الشيخ،

وفي الدقيقة 89، نجح مروان محسن، بتسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من كهربا، لمروان.

واختتم كهربا الخماسية في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 33، في المركز الأول، فيما ظل طنطا عند النقطة 10 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري.