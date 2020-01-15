عودة كأس الأمم الأفريقية في الشتاء تتسبب بأزمة لمحمد صلاح وليفربول

ستواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة ليفربول عدة مشاكل الموسم المقبل، في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح عن الفريق قبل الموسم ومنتصفه، بعد قرار الكاميرون استضافة كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وأعلنت الكاميرون الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2021، اليوم الأربعاء، أن البطولة ستعود إلى موعدها التقليدي لتقام خلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط العام المقبل.

وقال الاتحاد الكاميروني للعبة على موقع تويتر: ”بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ستقام في الكاميرون بين التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير 2021. الموعد تغير لأسباب تتعلق بالأحوال المناخية بناء على طلب الكاميرون“.

وانتقلت البطولة، التي تقام كل عامين، إلى شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عندما استضافتها مصر العام الماضي، لكن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أثار الكثير من المخاوف.

وسيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المحتمل أن يتأثر ليفربول بشكل خاص في ظل مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020 قبل بداية الموسم المقبل، وكذلك في منتصف الموسم للمشاركة في أمم أفريقيا 2021 وكذلك السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري يرغب في ضم صلاح البالغ عمره 27 عاما للتشكيلة المشاركة في طوكيو ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن.

وتأهلت مصر بالفعل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو من 22 يوليو/تموز إلى الثامن من أغسطس/آب المقبلين، وهذا يعني غياب صلاح عن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المرجح أيضا مشاركة لاعبي آرسنال بيير-إميريك أوباميانغ (الغابون) ونيكولاس بيبي (كوت ديفوار) والجزائري رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي في كأس الأمم الأفريقية.

ومن عام 1960، كانت البطولة تقام دائمًا خلال فصل الشتاء أو أوائل الربيع، ويرجع ذلك أساسًا لأسباب تتعلق بالمناخ وتجنب التعارض مع البطولات الدولية أو المسابقات الأخرى، لكن تم تغييرها العام الماضي عندما استضافت مصر في الصيف.