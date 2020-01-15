”كاف“ يعلن رسميا إقامة أمم أفريقيا 2021 في فصل الشتاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في فصل الشتاء بدلا من الصيف.

وحدد الاتحاد الأفريقي في بيان له اليوم الأربعاء، أن الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2021 ستكون موعدا لإقامة النسخة القادمة لبطولة أمم أفريقيا.

وبرر كاف في بيانه القرار بتغيير موعد البطولة بالظروف المناخية التي تم الرجوع إليها وارتفاع درجات الحرارة صيفا في الكاميرون، مع استطلاع رأي الأرصاد الجوية في الكاميرون والمدربين واللاعبين.

وأشار ”كاف“ إلى أن البطولة ستقام في الكاميرون، كما أثنى أحمد أحمد رئيس كاف على استعدادات الكاميرون لاستضافة البطولة.

وجاء قرار تأجيل البطولة بعد تعارضها أيضا مع كأس العالم للأندية في نظامها الجديد الذي سينطلق في فصل الصيف في الصين بمشارك 24 فريقا حول العالم.

وكانت نسخة 2019 قد أقيمت في فصل الصيف في ضيافة مصر بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.