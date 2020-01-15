شيكابالا يقود الزمالك لتخطي الجونة والانفراد بالمركز الثالث بترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل القائد محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ العائد من إصابة طويلة هدفا، ليساهم في فوز الزمالك 2-صفر على الجونة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف المقاولون العرب وست نقاط عن غريمه الأهلي، الذي قد يعزز صدارته عندما يواجه طنطا في وقت لاحق اليوم.

واحتاج شيكابالا إلى ربع ساعة ليضع بصمته بمجهود فردي بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وهو أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وضاعف المغربي محمد أوناجم التقدم بتسديدة منخفضة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاع الجونة عدة فرص خطيرة في ظل تألق الحارس محمد أبو جبل، بينما سدد إسلام محارب ضربة رأس في العارضة ليتعرض فريقه للخسارة السابعة في الدوري ويظل في المركز 12.

شيكابالا في مرمى نادي الجونة pic.twitter.com/9c56V2NIf2 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 15, 2020