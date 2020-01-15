هدف مباراة الزمالك والجونة: شيكابالا يتقدم للفريق الأبيض (فيديو)

تقم محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك الجونة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستلم شيكا الكرة من جهة اليمين وتوغل حتى منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية سكنت شباك الجونة.

ويسعى الزمالك لاستغلال النشوة التي يعيشها الفريق على المستويين المحلي والقاري، بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات متتالية أمام كل من أسوان وطنطا في الدوري المصري، وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 في جدول الترتيب وفي جعبته 12 نقطة من 12 مباراة حتى الآن.