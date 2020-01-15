التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد طنطا اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء، بملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ13 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.

ويعود الأهلي إلى منافسات الدوري المصري بعد تعادله أمام بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتتعقد وضعية الفريق في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه ناديي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وخاض الأهلي 10 مباريات منذ انطلاق المسابقة، حقق خلالها الفوز وحصد العلامة الكاملة بـ 30 نقطة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 28 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، ليتفوق في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب صاحب الوصافة، مع 3 مباريات أقل للأهلي.

أما نادي طنطا، فلا يمر بأفضل أيامه خلال الموسم الحالي رغم الأداء الكبير الذي يقدمه الفريق، حيث خاض 12 مباراة، حصد منها 10 نقاط، جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات و4 هزائم، وسجل لاعبوه 11 هدفا فيما اهتزت شباكه 14 مرة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي وطنطا بالجولة الـ30 لموسم 2017/2018 وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي وقتها جونيور أجايي ووليد أزارو، ولطنطا محمد جابر.

موعد مباراة الأهلي وطنطا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 19:30 بتوقيت القاهرة، الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس، بتعليق أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي ”أفشة“ – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمود عبد المنعم ”كهربا“.

الهجوم: مروان محسن.