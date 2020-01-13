موجز أخبار الأهلي والزمالك: 5 نجوم يطلبون مغادرة القلعة الحمراء.. وعنتر عربون انتقال العراقي للأبيض

بدأ بعض نجوم ناديي الأهلي والزمالك التفكير بجدية في الرحيل خلال شهر يناير الجاري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 13 يناير 2020، فإلى السطور القادمة:

5 نجوم يطلبون مغادرة الأهلي

طلب 5 لاعبين من النادي الأهلي مغادرة القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن أصبحت فرص مشاركتهم صعبة للغاية.

وطلب الخماسي صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد وصالح جمعة والحارس الصاعد مصطفى شوبير الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية؛ للحصول على فرصة المشاركة.

وتلقى شوبير عرضا رسميا من إف سي مصر، كما طلب الإسماعيلي ضم صالح وحسين السيد، وطلب سموحة ضم صلاح محسن وعمار حمدي الذي تلقى أيضا عرضا من الاتحاد السكندري.

وخاض الأهلي مرانا خفيفا مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة طنطا بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثالثة عشر للدوري، وشهد المران مشاركة حسين الشحات وحسام عاشور ومحمود وحيد لاعبي الفريق لتتأكد جاهزيتهم للقاء، بينما غاب الحارس شريف إكرامي كما غاب السويسري رينيه فايلر والمدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

عنتر عربون انتقال العراقي للزمالك

فتح مسؤولو نادي الزمالك اتصالات مع إدارة المصري البورسعيدي للاتفاق على التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الذي يلعب مع المنتخب الأولمبي بداية من الموسم الجديد.

ويدرس مسؤولو الزمالك إعارة محمد عنتر صانع الألعاب لنهاية الموسم للمصري البورسعيدي، خاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري أبدى رغبته في ضم اللاعب على أن تتحول الصفقة إلى بيع نهائي في الموسم الجديد مع انضمام العراقي للزمالك.

وخاض الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالجولة الثالثة عشر للدوري، وشهد المران مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط برباط الرأس.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة لمدة مباراتين للاعتراض على حكم لقاء أسوان بالدوري بينما تقدم نادي الجونة بالتماس لتخفيف العقوبة.

وأعلن نادي الجونة إصابة لاعبه أحمد حمدي صانع الألعاب في مران اليوم الاثنين قبل لقاء الزمالك بعد غدٍ الأربعاء.

حقيقة عودة حسام حسن لتدريب المصري

قطع سمير حلبية رئيس النادي المصري الجدل حول عودة حسام حسن المدير الفني الأسبق للفريق لقيادة المصري في الموسم الحالي.

وقال حلبية في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: إن ”حسام حسن مدرب كبير وله تاريخه وقيمته وخاصة في بورسعيد؛ لأنه كان مصدرا لسعادة جماهير المصري سواء لاعبا أو مدربا“، موضحا أن المصري لديه مدرب كبير وصاحب تاريخ مميز وهو إيهاب جلال.

وأشار إلى أن إدارة المصري لم تدخل في أي مفاوضات مع أي مدرب، وهناك ثقة كاملة في قدرات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

الإسماعيلي يتراجع عن بيع شيلونغو

تراجع النادي الإسماعيلي عن فكرة بيع الناميبي بينسون شيلونغو مهاجم الفريق بناء على طلب المدير الفني الجديد الفرنسي ديديه غوميز.

واستقر غوميز على بقاء شيلوغو خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم مميز خلال شهر يناير الجاري على صعيد اللاعبين الأجانب.

وأعلن الإسماعيلي إصابة الثنائي محمد مجدي حارس المرمى ومحمد الشامي مهاجم الفريق وهو ما يهدد مشاركتهما في لقاء سموحة يوم السبت المقبل في الدوري.

بيراميدز يبدأ تسويق حمودي

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز تسويق أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الذي تعذر قيده في بداية الموسم.

ويبحث مسؤولو بيراميدز عن عرض خليجي مناسب لرحيل حمودي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعادل وادي دجلة مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة عشر للدوري المصري باستاد بتروسبورت.