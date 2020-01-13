صدام بين فايلر والنادي الأهلي المصري بسبب صالح جمعة.. وتجدد مفاوضات ضم علي سوي

دخل رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في صدام مع لجنة التخطيط، بسبب مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، والذي كان المرشح الأبرز للرحيل عن صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب تجميده على دكة البدلاء منذ أن تولى فايلر المسؤولية.

وبات جمعة اللاعب الوحيد تقريبا الذي لم يشارك مع النادي في أي لقاء رسمي، حتى الآن، رغم تطبيق سياسة التدوير من قبل الجهاز الفني وكثرة الإصابات في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة خاصة في خط الوسط.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”إدارة الأهلي ولجنة التخطيط طلبا من رينيه فايلر منح صالح جمعة فرصة حقيقية مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في مباريات الدوري العام، في ظل إصابة محمد مجدي قفشه، بسبب كثرة مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي؛ ما يهدد بتعرضه لإصابة أقوى تحرم الفريق من جهوده في المرحلة الحاسمة من الدوري ودوري أبطال أفريقيا، فضلا عن إصابة وليد سليمان الذي يدفع به الجهاز في مركز صانع الألعاب في حالة غياب مجدي قفشة، وعدم إجادة النيجيري جونيور أجايي القيام بهذا الدور، حيث يظهر بمستوى فني متواضع عند الدفع به في هذا المركز“.

وأضاف المصدر: ”لجنة التخطيط ترى أن اللاعب التزم بشدة منذ بداية الموسم ولم يتعرض لأي عقوبة مالية، لذا من حقه الحصول على فرصة مثل زملائه، كما أنه قادر على تعويض غياب وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة بل يمكنه التفوق على الأخير في صناعة الفرص لزملائه فضلا عن قيده في القائمة الأفريقية، فيما يتمسك فايلر برحيل جمعة بسبب ضعف المستوى البدني للاعب وعدم التركيز في التدريبات بشكل كامل“.

وتابع: ”وأكد فايلر أن جمعة لديه قصور كبير في أداء الأدوار الدفاعية في وسط الملعب؛ ما يستبب في وجود ثغرة في خطوط الفريق وتحميل زملائه في الوسط جهدا أكبر للتغطية خلفه، وطلب رحيله لأي ناد خارجي حتى يحصل على فرصة كاملة للمشاركة بشكل أساسي ويتم تحديد مصيره في نهاية الموسم سواء بعودته لصفوف القلعة الحمراء أو بيعه بشكل نهائي“.

ومن جانب آخر، جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع سيسكا صوفيا البلغاري من أجل ضم علي سوي، مهاجم الفريق ومنتخب جامبيا الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل تمسك رينيه فايلر بالتعاقد مع اللاعب، حيث يرى أنه الحل الأمثل لأزمة وجود رأس حربة سوبر في صفوف الفريق يحدث الفارق خاصة في مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد حاليا أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في الأهلي في بلغاريا من أجل إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خاصة أنه يفضل الاستمرار في صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل من أجل الحصول على عرض احتراف أفضل في القارة السمراء، كما يسعى توفيق لتخفيض المبلغ المالي المطلوب من النادي البلغاري للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وفي سياق آخر، أغلق نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الباب أمام رحيل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن الجهاز الفني متمسك به وسيتم منحه فرصا بالتدريج خلال الفترة المقبلة، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس.

وكان هناك اقتراح برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأحد الأندية المحلية من أجل ضمان المشاركة بشكل أساسي حتى يستعيد مستواه الفني والبدني، خاصة أن فرصة مع الزمالك صعبة بسبب عدم قيده أفريقيا.