بيراميدز يصعق المصري ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، بتغلبه على ضيفه ومواطنه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

أنهى بيراميدز الشوط الأول لصالحه، متقدما بهدف نظيف سجله البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 21.

وفي الوقت الذي بحث فيه المصري البورسعيدي عن التعادل، أضاف بيراميدز هدفه الثاني عبر نبيل عماد في الدقيقة 71.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل رينجرز النيجيري مع ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف لكل منهما.

بذلك، تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن المصري البورسعيدي، وجاء رينجرز ثالثا برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نواذيبو.

وانتزع بيراميدز بطاقة العبور لربع النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين رينجرز إلى عشر نقاط، ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.