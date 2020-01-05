أهداف مباراة الأهلي وإف سي مصر.. 3/1 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي، بهدف في شباك نظيره نادي إف سي مصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وسدد أجاي كرة قوية، محرزا هدف التقدم للفريق الأحمر.

ومع بداية الشوط الثاني نجح مروان محسن في إضافة الهدفين الثاني والثالث للأهلي في دقيقتين.

وفي الدقيقة 56 نجح أحمد الشيخ في تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول للضيوف من ضربة حرة.

وأضحى الأهلي مرشحا لتحقيق فوزه العاشر تواليا في الدوري، حين يواجه نادي مصر الوافد الجديد بالمسابقة.

لكن نادي مصر متمسك ببصيص الأمل في تحقيق مفاجأة، كما فعل أمام الزمالك بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسيستعيد الأهلي جهود المهاجم النيجيري جونيور أجاي بعد تعافيه، والمدافع أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب صانع اللعب حسين الشحات بسبب إجهاد عضلي.