النادي الأهلي المصري يرد على تقارير مفاوضاته مع عمر السومة

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد أن النادي دخل في مفاوضات مع النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي.

وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: ”لا يوجد مفاوضات حاليا مع عمر السومة أو ناديه“.

وأضاف أمير توفيق: ”السومة لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة وإذا استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على التفاوض معه، وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر؛ سأبدأ على الفور، لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء“.

ويأتي تصريح توفيق ردا على بعض التقارير الصحافية، اليوم الأحد، مفادها بأن السومة دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى الأهلي الفائز بلقب الدوري المصري في المواسم الأربعة الأخيرة، لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى محترفه المغربي وليد أزارو والمهاجم الدولي المصري مروان محسن.

وسجل عمر السومة 6 أهداف في 11 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي في الدوري السعودي، علما أنه انضم إلى الأهلي صيف العام 2014، وسجل 149 هدفا وصنع 21 في 163 مباراة.