شوبير: الأهلي المصري يفاوض عمر السومة

عاد عمرو السومة مهاجم منتخب سوريا الأول لكرة القدم، ونادي أهلي جدة السعودي، ليتصدر قائمة المرشحين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، خاصة في ظل تمسك رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق بالتعاقد مع مهاجم سوبر ورفض اقتراح لجنة التخطيط بالنادي بالتعاقد مع مدافع، لأنه يرى أن خط هجوم الفريق لا يوجد به مهاجم يستحق أن يشارك في التشكيل الرئيس، في ظل تراجع مستوى المغربي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نادي اتحاد جدة من أجل التعاقد مع عمرو السومة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا، حيث قال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي ”بات عمرو السومة مهاجم أهلي جدة السعودي“ هو المرشح الأول حاليا للانضمام لصفوف الأهلي خلال الفترة الحالية، ويتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، ما يزيد من التكهنات حول انتهاء الصفقة خلال الفترة الساعات المقبلة .

وربط البعض بين زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي لتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وبين صفقة عمر السومة، خاصة أن تركي كتب على صفحته بالأمس عن وجود مفاجأة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وتوقع البعض أن تكون صفقة السومة هي المفاجأة، خاصة في ظل رغبته الشديدة في مصالحة جماهير الأهلي.

وكانت مفاوضات الأهلي مع نادي لوزران السويسير لضم المهاجم النيجيري إيليكي تعثرت بسبب بعض الخلافات علي المقابل المادي للصفقة إذ طلب النادي السويسري الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب فيما توقف عرض الأهلي عند مليون ونصف المليون دولار، كما أن الإدارة كانت تتحفظ على ضم اللاعب بسبب خوضه تجربة احتراف سابقة في الدوري الإسرائيلي.

ويحق للنادي الأهلي التعاقد مع صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تعاقد مع محمود كهربا، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة رفض فتح الاستبدال احترامًا للوائح التي انطلقت بها مسابقتا الدوري وكأس مصر، رغم الضغوط الشديدة التي مارسها مرتضى منصور رئيس الزمالك لفتح الاستبدال بسبب وجود عجز كبير في قائمة الزمالك المحلية هذا الموسم، بعد هروب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، ومن قبله محمود عبدالنعم كهربا الذي انضم لصفوف الأهلي، وإصابة محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبي، والمغربي خالد بوطيب وغيابهما لنهاية الموسم الحالي.

ومن جانب آخر أغلق نادي أهلي جدة السعودي، الباب أمام التعاقد مع فرجاني، لاعب وسط الزمالك، ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن هروب اللاعب من الزمالك بعد لقاء أسوان في الدوري للاحتراف في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي أهلي جدة السعودي، عبر توتير عن التعاقد مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين إذ قالت الصفحة : ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع لألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، والتوقيع النهائي سيكون بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة“.