فرجاني ساسي يعود للقاهرة ويغلق باب شائعات هروبه من نادي الزمالك

أغلق فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، باب الجدل والشائعات حول هروبه من صفوف القلعة البيضاء من أجل الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

وعاد اللاعب إلى القاهرة، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عقب لقاء الفريق السابق في بطولة الدوري العام.

وأعلن نادي الزمالك عن عودة فرجاني ساسي للقاهرة مساء اليوم الأحد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بداية من غد الإثنين، استعدادا لخوض لقاء زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة في القاهرة.

وكانت أنباء صحفية عديدة قد انتشرت في الأيام الماضية، عن هروب فرجاني ساسي من صفوف الزمالك، من أجل الاحتراف في أحد أندية الدوري السعودي بسبب دخوله في عدة أزمات مع إدارة القلعة البيضاء بقيادة مرتضى منصور في الفترة الأخيرة، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية لدى النادي بانتظام.

وقام ساسي بحذف كلمة لاعب الزمالك من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، كما قام بمتابعة حساب نادي أهلي جدة السعودي، وسط أنباء عديدة عن تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري السعودي.

وارتقى فريق الزمالك، الأحد، إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الزمالك فوزا قاتلا على مضيفه طنطا بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للمسابقة المحلية.