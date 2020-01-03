فرجاني ساسي يثير الجدل بقرب رحيله عن نادي الزمالك المصري بهذه الخطوة

بات موقف فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، من الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة غامضا، خاصة بعد سفر اللاعب بالأمس إلى تونس.

وعقب السفر قام اللاعب ظهر اليوم بمتابعة حساب نادي أهلي جدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وقام بحذف كلمة لاعب الزمالك من الحساب.

ودخل اللاعب في أزمة مع إدارة الزمالك خلال الفترة السابقة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وتعرض لهجوم من قبل مرتضى منصور رئيس النادي، الذي أكد أنه يرحب برحيل اللاعب في يناير الجاري في حالة الحصول على عرض مالي مناسب.

وقام ساسي بحذف كلمة لاعب الزمالك من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، كما قام بمتابعة حساب نادي أهلي جدة السعودي، وسط أنباء عديدة عن تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري السعودي.

ومما يثير الشكوك حول مصير ساسي مع الزمالك هو سفره إلى تونس، عقب خوضه مواجهة الفريق أمام أسوان التي أقيمت أمس مما يؤكد أن اللاعب حجز تذاكر الطيران من قبل اللقاء أي قبل حصوله على الإنذار الذي تسبب في إيقافه في لقاء الفريق المقبل أمام طنطا يوم الأحد المقبل، في بطولة الدوري العام.

وفاز الزمالك على أسوان بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وتقدم الفريق خطوة في جدول ترتيب المسابقة محتلا المركز الرابع.

وانضم الدولي التونسي فرجاني ساسي للزمالك في بداية الموسم الماضي، بعقد لمدة 3 مواسم وتحمل قيمة الصفقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.