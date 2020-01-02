هدف مباراة الزمالك وأسوان: 1/0 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك نظيره أسوان، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري العام.

وأحرز مصطفى هدفًا رائعًا بعد استلامه لبينية طارق حامد وسد الكرة من فوق حارس أسوان.

مصطفى محمد في مرمى أسوان pic.twitter.com/1Bcf8UUqrP — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 2, 2020

يدخل ”الفارس الأبيض“ المباراة بحثاً عن تصحيح المسار، وتحقيق النقاط الثلاث، لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز 2-0، حيث خسر من الطلائع 3-2، وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي سلبياً، كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز 7 بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4، وتعادل في 3، وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

فيما يحتل أسوان المركز 17 برصيد 7 نقاط، بعد أن لعب 10 مباريات فاز في مباراة وتعادل بـ4 لقاءات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 17 هدفاً.