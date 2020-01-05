أهداف مباراة الزمالك وطنطا: 1/1 (فيديو)

تقدم عمر السعيد لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك طنطا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

واستلم السعيد كرة عرضية أرضية وسددها قوية محرزا هدف التقدم للفارس الأبيض.

وتعادل وليد عادل لطنطا مع نهاية الشوط الأول.

عمر السعيد في مرمى طنطا pic.twitter.com/WaqKENooPz — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 5, 2020

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات، حقق الفوز خلالها في 5 مباريات، وتعادل في 3، وهزم في مباراتين، بينما سجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

فيما يحتل فريق طنطا المركز 15 بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات، وهزم في 3 مباريات، بينما سجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 11 هدفا.

ويضع المدير الفني للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، الكثير من الآمال لتحقيق الفوز على طنطا، ليواصل فريقه انتصاراته في مسابق الدوري، خاصة بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية، بعدما حقق الفوز على أسوان 2-0.

كما يأمل كارتيرون في تحقيق فريقه الفوز على طنطا، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المباراة المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك أمام طنطا عدد من اللاعبين سواء بقرار من الفرنسي كارتيرون بإراحة اللاعبين الأساسيين من قائمة المباراة، أو بسبب الإيقافات والإصابات.

في المقابل، يبحث فريق طنطا عن تحقيق المفاجأة على ملعبه بالخروج بأكبر المكاسب من مباراته أمام الزمالك، واستغلال غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في المباراة.